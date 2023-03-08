В ходе массовых беспорядков в Тбилиси пострадали 50 полицейских

Фото: МВД Грузии/YouTube.com (скриншот видео)

На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси сотрудники полиции задержали 66 человек. Об этом рассказали в МВД Грузии.

— По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек по статьям 166 и 173 КоАП. Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок, — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в результате столкновений ранения получили 50 полицейских. Нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. Они до сих пор находятся в медицинских учреждениях.

Накануне парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств.

По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг нашумевшего законопроекта.



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Айрат Назипов