В ходе массовых беспорядков в Тбилиси пострадали 50 полицейских
На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси сотрудники полиции задержали 66 человек. Об этом рассказали в МВД Грузии.
— По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек по статьям 166 и 173 КоАП. Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок, — сказано в сообщении.
В полиции отметили, что в результате столкновений ранения получили 50 полицейских. Нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. Они до сих пор находятся в медицинских учреждениях.
Накануне парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств.
По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг нашумевшего законопроекта.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Почему другим запрещают?
"Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) — закон США, принятый в 1938 году[1], требующий, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах. Цель состоит в том, чтобы облегчить «оценку правительством и американским народом заявлений и действий таких лиц». Закон находится в ведении Подразделения FARA Секции контрразведки и экспортного контроля (CES) в Управлении национальной безопасности (NSD) Министерства юстиции США".
Как обычно, двойные стандарты?