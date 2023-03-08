В Кировском районе Казани благоустроят пляжи за 1,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанские власти потратят 1,7 млн рублей на содержание и благоустройство пляжей в Кировском районе города. Речь идет о пляже «Нижнее Заречье», пляже на озере Глубокое и месте отдыха у озера Изумрудное.

Подрядчик должен убирать мусор, своевременно опустошать урны, отремонтировать скамейки и кабинки для переодевания. Также ему необходимо покрасить лестницу рядом с озером Глубокое и установить информационный стенд.

Работы необходимо выполнить с 10 мая по 31 августа.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в Татарстане к началу купального сезона могут открыть еще 16 пляжей. На сегодняшний день в Татарстане официально зарегистрированы 50 пляжей. Так, их количество в республике может увеличиться до 66.

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Айрат Назипов