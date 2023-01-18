В Татарстане к началу купального сезона могут открыть еще 16 пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году количество обустроенных пляжей в Татарстане к началу купального сезона может увеличиться на 16. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.



На сегодняшний день в Татарстане официально зарегистрированы 50 пляжей. Так, их количество в республике может увеличиться до 66.

В соседней Башкирии, для сравнения, официально функционируют 126 пляжей. На заседании отметили, что в этом вопросе Татарстану следует изучить опыт коллег.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в прошлом году на водных объектах погибли 86 человек, девять из них — дети. Количество погибших уменьшилось на восемь человек в сравнении с 2021 годом.



Рафис Хабибуллин обратил внимание, что ситуация с гибелью людей на водных объектах в большей степени зависит от характера погоды. В связи с этим важно наличие в регионе оборудованных пляжей.

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Маргарита Головатенко