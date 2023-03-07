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Глава Еврокомиссии заявила, что Россия сократила поставки газа в страны ЕС на 80%

21:54, 07.03.2023
Глава Еврокомиссии заявила, что Россия сократила поставки газа в страны ЕС на 80%
Фото: commons.wikimedia.org

Россия сократила поставки газа в страны Евросоюза на 80%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы были самыми большими клиентами России, однако она сократила на 80% поставки газа всего за восемь месяцев, — приводит ее слова ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что после начала спецоперации Евросоюз сделал все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от Москвы.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале сообщалось, что Турция резко снизила импорт нефти и газа из России в 1,9 раза — до 963 тысяч тонн в декабре 2022 года. Поставки из Ирака выросли до одного миллиона тонн, из Казахстана уменьшились в 1,4 раза, до 193,2 тысячи тонн.

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Айрат Назипов
Промышленность

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