Турция почти в два раза снизила закупки российской нефти и газа

Турция резко снизила импорт нефти и газа из России в 1,9 раза — до 963 тысяч тонн в декабре 2022 года, согласно данным Совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).



Поставки из Ирака выросли до одного миллиона тонн, из Казахстана уменьшились в 1,4 раза, до 193,2 тысячи тонн. Всего страна к ноябрю сократила закупки нефти на 11,5% — до 2,3 миллиона тонн.

В 2022 году Турция импортировала 21,6 миллиарда кубометров российского газа — это на 18% меньше по сравнению с показателем годом ранее. Импорт дизтоплива в Турцию из всех стран взлетел на 22,2% — до 1,1 миллиона тонн. На Россию пришлось 659 тысяч тонн (рост в 1,5 раза), далее идут Индия и Израиль.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко