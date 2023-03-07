Исследование: каждая вторая мама в России отказывается от подарков на 8 Марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Около 79% россиян не получают прямого ответа от женщин по поводу подарков на 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики образовательной платформы Skillbox и маркетплейса локальных магазинов Flowwow.

По их информации, около 57% россиян выбирают подарки на Международный женский день самостоятельно, а остальные — спрашивают о предпочтениях заранее и ориентируются при выборе на пожелания.

При этом порядка 54% российских мам и 26% бабушек отказываются от подарков или не дают прямого ответа о своих пожеланиях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Во-первых, человек может действительно не знать, чего он хочет. Это актуально для старших поколений, выросших в парадигме «должен делать». Открытое желание могло вызвать осуждение в стиле «мало ли чего ты хочешь?». Во-вторых, разговор о своих желаниях воспринимается проявлением слабости и уязвимости, то есть человеку может быть попросту страшно открыться, — рассказала спикер курса «Кто я и чего хочу?» в Skillbox, Елена Лаврова.

Россияне также выбрали самые популярные подарки, которые они дарят женщинам в этот праздник. Так, большинство выбирают цветы, сладости, технику, посуду, предметы декора, сертификаты, смартфоны и деньги.

Отметим, что в Татарстане стоимость популярных подарков на Международный женский день за год поднялась, но меньше, чем составил общий уровень инфляции в республике в январе. Например, увеличилась стоимость аксессуаров. Эксперты связывают это с сокращением предложения в связи с уходом многих иностранных компаний.

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Айрат Назипов