Автоугонщики Казани стали больше интересоваться корейскими марками автомобилей

Автоугонщики в Казани больше всего интересуются автомобилями южнокорейских марок — Hyundai, Genesis и Kia. Об этом говорится в результатах исследования группы «Ренессанс Страхование».

Аналитики выяснили, что в 2022 году самой востребованной у злоумышленников была модель Hyundai Palisade. Также в топ-5 наиболее часто угоняемых автомобилей вошли Hyundai Sonata, Genesis G70, Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Фото: pxhere.com

В ноябре 2022 года страховая компания «Ренессанс» сообщила, что в Казани в два раза чаще стали угонять автомобили BMW, Land Rover и Genesis. Также отмечалось, что в целом по России отмечен большой рост заявлений об угоне автомобилей корейского производства. По итогам первых трех кварталов прошлого года количество обращений об угоне Hyundai Sonata и Santa Fe увеличилось до 3,1 автомобиля на каждую тысячу застрахованных машин.



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Антон Гаврилов