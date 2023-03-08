Инженер-эколог в Казани может получать до 105 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

В Казани зарплатный максимум инженера-эколога сферы химической промышленности составляет 105 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста по городу — 58 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Жалованье в размере от 35 до 37 тысяч рублей обещают сотруднику, который обладает неполным высшим образованием. Также он должен знать Excel, природоохранное законодательство, нормативные и методические материалы по охране окружающей среды.

На зарплату в пределах от 37 до 43 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты со знаниями AutoCAD. Еще они должны обладать знаниями порядка проведения экологического мониторинга и составления отчетности для надзорных органов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

От 43 до 67 тысяч рублей могут получать специалисты, которые понимают все этапы выполнения инженерно-экологических изысканий (полевого, камерального и лабораторного).

Самый высокий размер жалованья (от 67 до 105 тысяч рублей) доступен кандидатам с 3-летним опытом работы инженера-эколога. Также бонусом соискателю станет знание английского языка на свободном либо разговорном уровне.

5 марта аналитики РБК выяснили, что в 2022 году реальные доходы россиян в целом сократились на 1,4%, однако в 12 регионах, включая Татарстан, был зафиксирован их рост. По сведениям экспертов, рост доходов населения Татарстана за год вырос на 2,1%. Это пятый показатель по стране.



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Антон Гаврилов