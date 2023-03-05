РБК: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по росту доходов населения

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2022 году реальные доходы россиян в целом сократились на 1,4%, однако в 12 регионах, включая Татарстан, был зафиксирован их рост. К такому выводу пришли аналитики РБК.

По сведениям экспертов, рост доходов населения Татарстана за год вырос на 2,1%. Это пятый показатель по стране. Наибольший прирост реальных доходов, по сравнению с предыдущим годом, был зафиксирован в Кабардино-Балкарии (+5,6%). Также в лидерах оказались Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа (+3,1%), а также Якутия (+2,3%).

По мнению аналитиков, среди регионов — лидеров по росту реальных денежных доходов, значительное количество регионов имеет выраженную добывающую составляющую экономики.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Мы полагаем, что часть добывающих компаний по итогам благоприятного 2021 года могли выплатить работникам премии и повысить заработную плату, часть этих премий была получена работниками уже в 2022 году, что отразилось на показателе реальных доходов, — объяснил эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

Напомним, Татарстан по росту средней номинальной начисленной зарплаты по итогам 2022 года занял 2-е место в Приволжском федеральном округе. Республика уступила соседней Удмуртии. В прошлом году средняя зарплата в Татарстане, по отношению к 2021-му, выросла на 15,9%, до 52 089 рублей. В Удмуртии она увеличилась на 16,3%, до 44 820 рублей.



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Айрат Назипов