Жители Татарстана выбрали, как будут развиваться 7 городов республики и остров-град Свияжск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Татарстана выбрали, как в 2023 году будут развиваться семь городов республики — Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Тетюши и Нурлат, а еще и село Свияжск. Голосование Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений проходило с 13 февраля по 6 марта.



Так, в каждом городе определилась своя территория-участница Всероссийского конкурса малых городов — та, которая набрала больше всех голосов. Всего проголосовали более 23 тысяч человек. Лидерами стали:

Азнакаево — парк им. Ишкаева. Место может стать центром общения разных поколений и запустить развитие креативных индустрий.

Бавлы — улица Площадь Октября и улица Пионерская с прилегающими территориями. Благоустройство поможет вернуть функцию города как транспортно-пересадочного узла с комфортными зонами отдыха.

Бугульма — улица Ленина. Разработчики проекта отмечают, что в случае благоустройства улица может стать альтернативным молодежным подцентром города.

Нурлат — улица Кариева. Проект будет долгожданным общественным пространством для развивающегося района и станет «воротами в город».

Мензелинск — улица Карла Маркса. Переосмысление привычной территории сможет наладить транспортную инфраструктуру и качественно благоустроить территорию вдоль объектов для притяжения туристов.

Менделеевск — проект обновления комплекса парковых территорий Имения Ушковых и стадиона раскроет природно-исторический потенциал города и сделает город еще одной желанной точкой для путешественников.

Тетюши — улица Малкина. Главная транзитная улица для местных жителей может стать местом не только для больших городских мероприятий, но наполнится ежедневными активностями, в том числе для молодежи.

Что касается Свияжска, по результатам голосования эксперты смогли сформировать три потенциальных маршрута развития острова. Большая часть проголосовавших выбрала для участия в конкурсе маршрут «новые рекреационные зоны», который начинается у подножия острова и включает в себя создание и обновление новых общественных пространств на верхней набережной реки Свияги.

Для Свияжска эксперты проводили особенное исследование, учитывая историю, культурную ценность и духовную составляющую острова. В определение территории участия вошел не просто анализ и вовлечение местных жителей, но и качественный опрос среди тех, кто проявляет интерес к территории, часто ее посещает или создает для нее творческие проекты. Только после этого эксперты смогли сформировать три потенциальных маршрута развития острова.

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе в восьмой раз. За период с 2018 по 2022 годы победителями от республики стали 40 общественных пространств, 30 из которых уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2,7 млрд рублей. Всероссийский конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году Татарстан подаст на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 8 заявок. В случае победы каждой из них республика получит на реализацию проектов 675 миллионов рублей.



Напомним, в 2022 году в конкурсе выиграли 8 заявок Татарстана — Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск, а также Мамадыш и Альметьевск. Сумма гранта составила 696 миллионов рублей. Проекты-победители реализуют в 2023—2024 годах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко