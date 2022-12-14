В Казани на месте последнего «Эдельвейса» в ТЦ «Кольцо» откроется восьмой Eurospar

В Казани 15 декабря откроется магазин нидерландской сети Eurospar в ТЦ «Кольцо» на Петербургской, 1. Это будет восьмой магазин сети в столице Татарстана. На его месте был расположен магазин «Эдельвейс».



Eurospar пред открытием устроил большую рекламную кампанию. Теперь, в преддверии открытия, жителям татарстанской столицы рассылают СМС-приглашения.

В столице Татарстана уже есть несколько магазинов Spar — на Сибирском тракте и на ул. Чистопольской. На ул. Ломжинской работает Spar Express, а в ТЦ «Франт» на ул. Юлиуса Фучика, на ул. Фатыха Амирхана, Академика Глушко и Краснококшайской — Eurospar.

Фото: скриншот

«Эдельвейс» переезжал на соседнюю площадку в том же ТЦ. Арендованную площадку Eurospar готовили к открытию уже в сентябре:

— Торговый центр «Кольцо» подписал долгосрочный договор аренды с федеральным игроком Spar, который займет около 3 000 метров. На сегодняшний день арендатор принял площадку и приступил к ремонтным работам. До конца года мы планируем открытие большого и современного продуктового супермаркета в нашем ТРК, в самом центре Казани, — рассказывала «Реальному времени» директор по маркетингу «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.

«Эдельвейс» в «Кольце» — единственный магазин сети в Казани. Летом закрылась точка на первом этаже ГУМа. Площадь, как и другие помещения, в которых раньше работал «Эдельвейс», занял магазин «Магнит».



О том, что торговая сеть «Эдельвейс» семьи Хайруллиных договорилась о передаче в долгосрочную аренду федеральной сети «Магнит» части помещений своих розничных магазинов, «Реальное время» рассказывало в ноябре прошлого года. Речь шла о 56 магазинах, общая торговая площадь которых оценивалась в 25 тысяч кв. м. Срок аренды — десять лет.

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Маргарита Головатенко