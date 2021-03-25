Старший сын Айрата Хайруллина вступает во владение бизнесом отца

Фото: president.tatarstan.ru (слева — Адель Хайруллин, в центре — Илшат Хайруллин)

Что решил семейный совет Хайруллиных

Как выяснило «Реальное время», наследники погибшего депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина официально вступили во владение принадлежавшими ему бизнес-активами. Речь идет об Аделе Хайруллине, старшем сыне Айрата Хайруллина, и его жене Гузель Хайруллиной. Доли в компаниях из бизнес-империи братьев Хайруллиных перешли к ним в соотношении 2 к 3, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Изменения произошли на этой неделе сразу более чем в десятке компаний, связанных с братьями Хайруллиными. Среди них — управляющая компания «Энергоинвесткапитал», ООО «Казанский гостиничный сервис», ООО «Атриум» и другие. В большинстве из них Гузель Хайруллина получила 30%, Адель Хайруллин — 20%, половина осталась за братом Айрата Хайруллина Илшатом (ранее братья владели бизнесом на паритетных началах). В некоторых изначальная структура собственности была иной, например, у Илшата Хайруллина более 50% или же присутствовал еще один совладелец, но соотношение 2 к 3 для сына и жены Айрата Хайруллина там также сохранилось. В то же время в некоторых компаниях прошлая структура собственности еще формально сохраняется.

Однако на этом процесс перехода прав собственности, похоже, не закончится. В итоге единственным владельцем долей Айрата Хайруллина должен стать Адель Хайруллин — такое решение было принято на семейном совете.

— Все доли и акции, которыми владел Айрат Хайруллин, перешли по наследству его старшему сыну Аделю Хайруллину. Это было сделано по решению нашей семьи (все члены семьи отказались от своих долей в пользу Аделя), чтобы не размывать доли. Адель Айратович сегодня руководит ГК (группа компаний) «Красный Восток». Он полностью погружен в бизнес нашего агрохолдинга и является его руководителем, — сообщил «Реальному времени» Илшат Хайруллин.

Вероятно, формальные изменения в ЕГРЮЛ по этому поводу будут отражены позже, предположили в «Эдельвейс Групп».

Почти год бизнес фактически находился в управлении Илшата Хайруллина

Напомним, Айрат Хайруллин погиб 7 февраля 2020 года при крушении вертолета в Лаишевском районе, в тот момент он был на борту воздушного судна. После смерти было объявлено, что его дело продолжит старший сын, Адель, который работает в агрохолдинге «Красный Восток» уже пять лет, вел в компании отрасль растениеводства, в последнее время начал заниматься животноводством, а также работал над цифровизацией бизнес-процессов. Сейчас Аделю Хайруллину 28 лет, на прошлых муниципальных выборах он стал депутатом Казгордумы.

Вскоре после смерти Айрата Хайруллина принадлежащие ему доли в бизнесе перешли в доверительное управление к Илшату Хайруллину, сообщало ранее «Реальное время». Этот статус не исключал, что доли могли в дальнейшем окончательно перейти под контроль брата. И уже тогда в «Эдельвейс Групп» заверяли, что при наступлении срока передачи наследства ни одной акции не перейдет никому, кроме наследников из семьи Хайруллиных.

Сменился управляющий торговым центром «Кольцо», одним из центральных активов их бизнес-империи. Фото: Илья Репин

За это время в бизнесе Хайруллиных произошло и другое заметное изменение — сменился управляющий торговым центром «Кольцо», одним из центральных активов их бизнес-империи. После ухода руководившего на протяжении многих лет торговым центром «Кольцо» Ильяса Ганиева в исполком Зеленодольского района управлять «Кольцом» стал бывший директор ТЦ «Республика» Роман Котенков.

Александр Артемьев