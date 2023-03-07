В Татарстане в 2022 году зарегистрировали более 900 случаев заболевания туберкулезом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2022 году зарегистрировали 971 случай заболевания туберкулезом — это на 19,6% ниже среднего показателя по России и на 18,3% ниже, чем по Приволжскому федеральному округу. Всего в регионе на 100 тысяч жителей приходится 25 заболевших туберкулезом.



Смертность от туберкулеза в сравнении с 2021 годом снизилась на 11,8%. В прошлом году этот показатель составил 1,5 на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза в республике в 2,9 раза ниже, чем в среднем по стране, и в 2,2 раза ниже, чем в ПФО.

Стоит отметить, что в 2022 году флюорографию сделали 99,4% от запланированного количества жителей Татарстана. Рентгенологическое обследование — самый простой и эффективный метод выявления туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. Проходить обследование рекомендуется не реже одного раза в два года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В январе власти Татарстана утвердили комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике туберкулеза с 2023 по 2027 год. Городские округа республики должны до 1 апреля 2023 года утвердить комплексный план по профилактике туберкулеза и организации противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. Кроме того, они ежегодно должны проводить заседания санитарно-противоэпидемических комиссий, где будут рассматриваться вопросы заболеваемости населения туберкулезом.

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Маргарита Головатенко