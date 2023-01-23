Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по профилактике туберкулеза до 2027 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана разработали комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике туберкулеза в республике с 2023 по 2027 год. Распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документации, главы районов и городских округов республики должны до 1 апреля 2023 года утвердить комплексный план по профилактике туберкулеза и организации противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. Кроме того, они ежегодно должны проводить заседания санитарно-противоэпидемических комиссий, где будут рассматриваться вопросы заболеваемости населения туберкулезом.

Также в распоряжении поставлены задачи и другим ведомствам. Например, Роспотребнадзор по РТ обязан дважды в год проводить мониторинг показателей заболеваемости, болезненности и смертности населения от туберкулеза. Еще в задачи Управления входит обеспечение контроля за транспортированием, хранением и учетом вакцины против этого заболевания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если говорить о Минздраве Татарстана, то он должен обеспечить проведение семинаров-совещаний для медработников по раннему выявлению туберкулеза, а также проконтролировать проведение необходимых мониторинговых исследований.

В прошлом году «Реальное время» писало, что в России разрабатывают вакцину от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ. В мае проводили третью фазу клинических исследований новой вакцины.



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Айрат Назипов