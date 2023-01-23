Зарплаты женщин в России почти на треть меньше, чем у мужчин

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России размер зарплаты женщин по-прежнему меньше, чем мужчин. Разрыв в оплате труда достигает почти 28%. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты страны Ольга Баталина.

Она напомнила, что в России перечень работ, на которых ограничен труд женщин, сократился с 456 позиций до 100. Несмотря на все принятые меры, они по-прежнему не получают достаточного продвижения, хотя по имеющимися навыкам не уступают мужчинам.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что почти половина всех безработных в России — 49,4% — женщины. На трудоустройство они тратят времени больше, чем мужчины — около семи месяцев, пишет «Интерфакс».



Фото: duma.gov.ru (Нина Останина)

Аналогичный разрыв — в 28% — в зарплате женщин и мужчин власти России зафиксировали и в 2020 году. При этом в 2012-м разница достигала 33—35%.



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Татьяна Демина