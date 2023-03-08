Летняя резина и песня: женщины Казани назвали самые диковинные подарки на 8 Марта

В Казани 10% женщин признались, что были удивлены, когда на 8 Марта им подарили комнатные растения. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

8% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца. Также необыкновенным подарком на праздник 5% представительниц прекрасного пола сочли украшения, одежду, обувь и сертификаты на разные активности. 4% респонденток к числу диковинных подарков отнесли бытовую технику, посуду и путешествие.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Некоторые опрошенные называли в качестве необычных подарков летнюю резину, компас, набор рыбака, песню, будильник, лотерейный билет, песочные часы и живых бабочек.

4 марта стало известно, что 60% жительниц России не любят, когда им на 8 Марта дарят белье и носки. Еще 36% опрошенных заявили, что окажутся не в восторге, если в качестве презента в Международный женский день им преподнесут одежду и обувь. Самыми уместными подарками женщины назвали угощения и сладости (49%), цветы (46%) и сертификаты в магазины (41%). 26% опрошенных признались, что им хотелось бы получить в подарок от второй половины тематические сувениры, 17% не отказались бы от простой открытки.



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Антон Гаврилов