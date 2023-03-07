Главное о коронавирусе на 7 марта: «Спутник V» признали самым эффективным, допандемийные показатели смертности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 165,02 на 100 тысяч населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 173 новых случая COVID-19. Всего на 7 марта в республике зафиксировано 199 468 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 195 581 человек, в том числе 170 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 41 пациента.



По состоянию на 7 марта, в Татарстане проведено 8 624 601 лабораторное исследование на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 684 исследования. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 165,02.



Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Москву поставили оба компонента вакцины «Cпутник V»

За последние сутки в России выявили 10 449 случаев коронавируса, выздоровели 14 373 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 363 740, а выздоровевших — до 21 700 795. Госпитализировали за сутки 1 801 человека. Умерли за сутки 42 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 396 378 человек.



В Курганской области с конца января выросло количество коек, развернутых для пациентов, заболевших COVID-19. Сейчас в четырех медицинских организациях региона развернута 101 койка. По информации пресс-службы губернатора региона, горожане продолжают прививаться — в период с января по февраль было вакцинировано более 8,5 тысячи человек.

В Москву поставили оба компонента вакцины «Cпутник V». Лекарство есть во всех пунктах вакцинации столицы. Как сообщает пресс-служба столичного здравоохранения, без записи привиться можно в Троицкой городской больнице либо в ГУМе. Кроме того, для горожан открыты 10 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник, по одному пункту в округе — там прививку делают по записи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что «Спутник V» является наиболее эффективным средством в плане противодействия коронавирусу. В пресс-службе РФПИ рассказали, что ученые при создании вакцины первыми в мире применили подход гетерогенного бустирования.

Россия вернулась к допандемийным показателям смертности от COVID-19 из-за того, что в 2022 году снизилось количество заболевших вирусом. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в прошлом году вырос показатель ожидаемой продолжительности жизни — он увеличился до 72,6 года. Отмечается, что это значение на 2,5 года выше по сравнению с 2021 годом.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Красноярском крае штамм COVID-19 «кракен» выявили практически в 50% исследованных проб на вирус. Руководитель Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев сообщил, что сейчас в Красноярском крае идет спад заболеваемости коронавирусом. По его словам, на прошлой неделе по сравнению с предыдущей количество случаев заболевания вирусом упало примерно на 20%.

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе заразились COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 676 085 005 раз, 6 877 715 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 655 673). На второй строчке — Индия (44 689 593), на третьей — Франция (39 847 236), на четвертой — Германия (38 210 851), на пятой — Бразилия (37 076 053).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 122 264). За ними следуют Бразилия (699 276), Индия (530 775), Россия (388 355, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 100).



За время пандемии сделано 13 334 895 947 инъекций вакцины против коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин раскритиковала США за их теории о биологическом оружии и утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Она заявила, что тем самым Вашингтон «серьезно отравил атмосферу глобальных научных исследований происхождения вируса». По словам Мао Нин, ответственность за поиск истоков COVID-19 лежит на плечах каждой страны мира.

Также она отметила, что КНР выступает решительно против политических манипуляций вокруг вопроса о происхождении коронавируса. Мао Нин подчеркнула, что «Китай всегда активно поддерживал и участвовал в глобальных научных исследованиях по отслеживанию происхождения коронавируса».

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе заразились COVID-19. В связи с этим спортсмены покинули чешский этап Кубка мира в Нове-Место. Субботние и воскресные тесты оказались положительными, однако симптомы заболевания у биатлонистов отсутствуют. По словам менеджера сборной Норвегии по биатлону Пер-Арне Ботнана, cейчас спортсмены летят к себе на родину рейсом из Праги.



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Антон Гаврилов