МИД КНР: отношения России и Китая не направлены против третьих сторон

Отношения между Москвой и Пекином не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

— Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон, — приводит «РИА Новости» слова Цинь Гана.

Он также добавил, что главы России и Китая поддерживают тесные связи. Под руководством лидеров стран всеобъемлющее стратегическое партнерство между ними будет становиться все сильнее.

Цинь Ган высказался и о международных валютах в сложившихся реалиях. Он считает, что валюты не должны становиться оружием для односторонних санкций.

— Говоря о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия, — подчеркнул глава китайского МИДа.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И ранее заявлял, что отношения России и Китая «прочны, как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации».



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Илина Хакимова