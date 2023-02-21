Ван И назвал отношения России и Китая «прочными как скала»

Отношения России и Китая выдержат испытания, связанные с изменениями международной ситуации. Об этом в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И.

— Мы готовы вместе с российской стороной... решительно отстаивать национальные интересы и достоинство, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, — цитирует представителя КНР «РИА Новости».

Он подчеркнул, что сегодня у РФ и КНР «очень хорошие возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих стратегических интересов».

Фото: commons.wikimedia.org

— Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации, — сказал спикер.

В начале недели Ван И рассказал о реакции КНР на угрозы США оказать давление на российско-китайские отношения. Он отметил, что его страна никогда не смирится с указаниями американских властей и угрозами по этому вопросу.

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Айрат Назипов