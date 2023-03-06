Международная федерация гимнастики дисквалифицировала президента ВФХГ Ирину Винер

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину на два года. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Винер запретили участвовать в любом качестве в международных соревнованиях и мероприятиях FIG на протяжении двух лет. Дисквалификация начнет отчитываться через один день после снятия защитных мер федерации, связанных с ситуацией на Украине.

Отмечается, что дисквалификация Винер связана с публичными заявлениями в СМИ после Олимпийских игр — 2020 в Токио, когда она раскритиковала решение судей. Также отстранение связано со снятием кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в 2021 году на пост главы технического комитета FIG.

Фото: vk.com/olympicsrus

Напомним, Ирина Винер назвала судейство в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио «вопиющей несправедливостью». Тогда российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Спортсменка выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Ашрам Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

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Айрат Назипов