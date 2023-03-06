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УНИКС проиграл «Пари НН» в Нижнем Новгороде

21:11, 06.03.2023
УНИКС проиграл «Пари НН» в Нижнем Новгороде

УНИКС потерпел поражение в Нижнем Новгороде. Казанский клуб проиграл «Пари НН» со счетом 78:68.

Подопечные Велимира Перасовича выиграли только во второй четверти. Она завершилась победой гостей со счетом 19:22. В первой четверти команда уступила со счетом 20:18, в третьей — 13:11, в четвертой — 26:17

Следующий матч УНИКС проведет в Казани 12 марта. Соперником казанской команды станет московская МБА.

Напомним, в предыдущем матче казанцы уступили ЦСКА. Счет игры — 91:77 в пользу «армейцев» (27:15, 26:24, 17:22, 21:16).

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Айрат Назипов
СпортБаскетбол Татарстан

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