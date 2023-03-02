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УНИКС уступил ЦСКА

22:10, 02.03.2023
УНИКС уступил ЦСКА
Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС уступил ЦСКА в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Счет игры — 91:77 в пользу московской команды (27:15, 26:24, 17:22, 21:16).

У казанского клуба отличился Дэрил Мэйкон, набрав 21 очко. В составе победителей самым результативным игроком стал Каспер Уэйр — 17 очков.

Следующий матч УНИКСа состоится 7 марта, казанцы встретятся с «Нижним Новгородом».

26 февраля УНИКС проиграл «Зениту» со счетом 69:80. Еще матчем ранее казанская команда победила ЦСКА со счетом 112:104.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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