УНИКС уступил ЦСКА
Казанский УНИКС уступил ЦСКА в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Счет игры — 91:77 в пользу московской команды (27:15, 26:24, 17:22, 21:16).
У казанского клуба отличился Дэрил Мэйкон, набрав 21 очко. В составе победителей самым результативным игроком стал Каспер Уэйр — 17 очков.
Следующий матч УНИКСа состоится 7 марта, казанцы встретятся с «Нижним Новгородом».
26 февраля УНИКС проиграл «Зениту» со счетом 69:80. Еще матчем ранее казанская команда победила ЦСКА со счетом 112:104.
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