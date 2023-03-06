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Челнинский «КАМАЗ» сыграл в нулевую ничью с ульяновской «Волгой» в матче Первой лиги

19:09, 06.03.2023
Челнинский «КАМАЗ» сыграл в нулевую ничью с ульяновской «Волгой» в матче Первой лиги
Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

«КАМАЗ» не смог обыграть на своем поле «Волгу» из Ульяновска. Встреча, проходившая в Набережных Челнах, закончилась нулевой ничьей.

Челнинский клуб набрал 32 очка, сыграв 21 матч. Сейчас команда из Татарстана расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице.

Напомним, с таким же счетом закончился матч между «Нефтехимиком» и «Аланией». Встреча проходила в Нижнекамске.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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