Челнинский «КАМАЗ» сыграл в нулевую ничью с ульяновской «Волгой» в матче Первой лиги
«КАМАЗ» не смог обыграть на своем поле «Волгу» из Ульяновска. Встреча, проходившая в Набережных Челнах, закончилась нулевой ничьей.
Челнинский клуб набрал 32 очка, сыграв 21 матч. Сейчас команда из Татарстана расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице.
Напомним, с таким же счетом закончился матч между «Нефтехимиком» и «Аланией». Встреча проходила в Нижнекамске.
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