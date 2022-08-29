Товарооборот Татарстана со странами ОИС составил порядка $2 млрд в 2021 году

Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2021 году составил около $2 млрд, заявил Рустам Минниханов на сегодняшней встрече с официальными представителями стран-участников Казанского глобального молодежного саммита.



Он подчеркнул, что для Татарстана Казанский глобальный молодежный саммит — большое событие. По программе проводятся сессии, дискуссии, круглые столы, поскольку без диалога с Организацией исламского сотрудничества невозможно представить взаимодействие с исламским миром:

— Совместные инвестиционные проекты с партнерами пока еще носят единичный характер, хотя возможности в данной сфере огромные. На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. География стран, с которыми мы выстраиваем отношения, очень широкая, — приводит пресс-служба президента республики его слова.

Известно, что по итогам Казанского глобального молодежного саммита будет сформирована долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям.

Глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. В нем принимают участие представители 69 стран, в том числе Канады. Среди участников — молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций. Казанский глобальный молодежный саммит состоится в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

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Маргарита Головатенко