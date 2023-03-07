Путешествие и девичник: российские туристки рассказали о том, как хотели бы провести 8 Марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

34% россиянок предпочли бы отправиться в романтическое путешествие на 8 Марта. 30% признались, что было бы неплохо устроить девичник в честь праздника. К таким выводам в результате исследования пришли аналитики АТОР.

19% опрошенных сообщили, что им по душе тихий и спокойный отдых в праздничный день. Дамы, которые придерживаются такой позиции, признались, что им хочется побыть наедине с собой либо провести его с любимым человеком. Также представительницы прекрасного пола говорили об отдыхе на природе.

Фото: pxhere.com

11% опрошенных хотели бы 8 Марта поучаствовать в дегустациях. Замыкает список предпочтений в Международный женский день активный или экстремальный отдых — так день хотят провести 5% респонденток.

21 февраля аналитики сервисов MTC Travel и Bronevik.com выяснили, что Казань попала в число популярных направлений для отдыха на 8 Марта. Кроме того, исследование показало и то, что Сочи стал самым востребованным направлением для отдыха в начале весны — на город-курорт приходится порядка 10% бронирований билетов. Каждая десятая заявка приходится на горнолыжные курорты. Кроме Казани, в списке наиболее популярных направлений оказались Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Иркутск и Кисловодск.

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Антон Гаврилов