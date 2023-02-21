Казань вошла в число популярных направлений для поездок на 8 марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в число популярных направлений для поездок в выходной по случаю Международного женского дня, таковы данные исследования МТС Travel и Bronevik.com. Специалисты проанализировали данные бронирований с 4 по 12 марта.



Самым востребованным направлением для отдыха в начале весны стал Сочи — на него приходится порядка 10% заказов. Каждая десятая заявка приходится на горнолыжные курорты. Кроме Казани, в списке наиболее популярных направлений оказались Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Иркутск и Кисловодск.

Средний чек бронирования номера на 8 марта составляет около шести тысяч рублей. В среднем туристы останавливаются в гостиницах на три дня, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

93% ранних бронирований путешественников приходится на внутренние направления и лишь 7% от общего числа бронирований приходится на билеты за границу. В этом году Казань вновь вошла в топ-20 внутренних направлений для летних путешествий среди туристов.

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Маргарита Головатенко