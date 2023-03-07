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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -5 градусов

06:30, 07.03.2023
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 7 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный южный, юго-западный ветер. Гидрометцентр республики также прогнозирует небольшой снег, в том числе мокрый.

Днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В Казани ожидается от 0 до -3°С, в Набережных Челнах — от -2 до 5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике потеплеет. После похолодания до -5 температуры воздуха в дневное время поднимутся до +2°С, а затем и до +4°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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