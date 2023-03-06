В мае в Казани отпразднуют 50-летие Московского района

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани отпразднуют юбилей Московского района города — ему исполняется 50 лет. Основные мероприятия запланированы на май.

— Для жителей района готовим серию мероприятий, культурных событий как на уличных площадках, так и в учреждениях культуры, — рассказал на «деловом понедельнике» глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, как самостоятельный Московский район Казани образован 5 апреля 1973 года. Власти выделили его из состава Ленинского района.

На сегодняшний день Московский район занимает северо-западную часть столицы Татарстана. Он граничит с тремя районами города — с Авиастроительным, Кировским и Ново-Савиновским, а также с Зеленодольским районом Татарстана.

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Татьяна Демина