Исполком Казани утвердил норматив затрат на содержание объектов наружного освещения в 2023 году

Исполком Казани утвердил норматив затрат на содержание объектов наружного освещения в 2023 году. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Так, на содержание одной городской светоточки будет выделяться 1 776,7 рубля в год. Комитету внешнего благоустройства необходимо осуществить контроль за обеспечением данных объектов, а следить за исполнением постановления будет замруководителяь исполкома Игорь Куляжев.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году в Казани на дорогах, в парках и во дворах установят 7 159 новых светильников. Также в рамках программы «Наш двор» сети наружного освещения отремонтируют в 266 дворах. В 118 из них освещение появится впервые. Всего во дворах города установят 2 276 опор.

На дорогах в рамках программы «Ремонт дорожно-уличной сети Казани» построят 526 опор, 924 светильника, 23 км воздушных линий и 3 км кабельных линий. На дорогах от поселка Петровского до поселка Вороновки и от ул. Каспийской в поселок Царицыно до ул. Лесной в Новой Сосновке, дороге к озеру Изумрудному от ул. Туристической до станции Займище, ул. Раздольной в Новой Сосновке (Киндери) и на других появится освещение.

В рамках строительства и реконструкции автодорог установят 1 304 светоточки. Освещение уже появилось на дороге от улицы Липатова до кладбища в Дербышках, а также на тротуарах по улице Салимжанова и Спартаковской.

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Максим Кокунин