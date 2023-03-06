На обходе Нижнекамска и Челнов монтируют пролетное строение моста через реку Авлашка

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к монтажу пролетного строения моста через реку Авлашка. Мост длиной 308 метров строится на втором этапе обхода городов, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Сейчас на объекте возвели шесть опор индивидуальной конструкции (средняя высота 16,5 метра) и приступили к сборке и монтажу металлической конструкции пролетного строения. Специалисты соберут четыре пролета длиной 63 метра и один пролет протяженностью 42 метра. Сейчас работы ведут на пролете со второй по третью опору, смонтированы около 100 тонн конструкций. Всего смонтируют 1 652 тонны металлического пролетного строения.

На пролетных строениях устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 9 сантиметров. Затем установят водоотводные лотки, смонтируют наружное освещение, установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. На правом направлении по внешнему краю пролетных строений устроят шумозащитные экраны высотой 4 метра.

Проект второго этапа обхода Нижнекамска и Челнов предусматривает строительство восьми мостов и двух путепроводов протяженностью от 42 до 308 метров. Работы ведут на всех объектах, на трех из них монтаж железобетонных балок пролетного строения завершат до конца марта. Еще на трех объектах — мосту через речку Аланка, мостах через ручьи на ПК 508 и ПК 511 и путепроводе возле села Шингальчи — монтаж балок завершили.

По проекту обхода Нижнекамска и Набережных Челнов строят четырехполосную дорогу IБ категории, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Чтобы обеспечить безопасность на транспортных развязках, установят электроосвещение. Для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Строительство разделено на три этапа. Общая протяженность обхода составит 81 км.

Как выяснило «Реальное время», на контроль за первым этапом строительства моста через Каму из федерального бюджета выделят 125 млн рублей. Он станет продолжением трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов и войдет в скоростной маршрут Москва — Казань.

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Маргарита Головатенко