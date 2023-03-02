На контроль строительства моста через Каму в обход Челнов и Нижнекамска потратят 125 млн рублей

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Как выяснило «Реальное время», на контроль за первым этапом строительства моста через Каму из федерального бюджета выделят 125 млн рублей. Он станет продолжением трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов и войдет в скоростной маршрут Москва — Казань.

Согласно проектной документации, исполнителю необходимо участвовать в проверке полноты и качества проведенных работ, составленных технологических карт, а также контролировать сроки. Кроме того, по итогам каждого этапа подрядчик должен предоставлять отчет.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Напомним, что к строительству моста Каму приступили в конце ноября 2022 года. Сооружение длиной 1,3 км станет самым крупным искусственным строением этого проекта.



Месяцем ранее сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Дополнительные средства направят на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 «Волга» в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.

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Максим Кокунин