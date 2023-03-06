Экономист: «Санкции не нанесли вреда российскому режиму»

Спустя год после начала военной кампании экономист Райан Макмакен отметил, что ни одно из пугающих предсказаний властей США не сбылось. Об этом сообщает радио Sputnik.

— Прогнозы американских властей и СМИ, что Россия станет следующим Третьим рейхом и вскоре пройдет через пол-Европы, не сбылись даже отдаленно. <…> Экономические санкции не нанесли вреда российскому режиму. Большая часть мира по-прежнему неоднозначно относится к конфликту, — отметил Макмакен.

Эксперт также предположил, чем может закончиться украинский конфликт. По его словам, вопреки желанию Вашингтона, он будет завершен путем переговоров.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению экономиста, конфликт остается региональным, несмотря на то, что США хотят, чтобы он перерос в Третью мировую войну.

Напомним, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу провели переговоры в Белом доме, в ходе которых представители двух стран заявили о готовности продолжать санкционную политику против России в связи с военной операцией на Украине «настолько долго, насколько это необходимо».

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Елизавета Пуншева