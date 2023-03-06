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Экономист: «Санкции не нанесли вреда российскому режиму»

03:34, 06.03.2023
Экономист: «Санкции не нанесли вреда российскому режиму»
Фото: realnoevremya.ru

Спустя год после начала военной кампании экономист Райан Макмакен отметил, что ни одно из пугающих предсказаний властей США не сбылось. Об этом сообщает радио Sputnik.

— Прогнозы американских властей и СМИ, что Россия станет следующим Третьим рейхом и вскоре пройдет через пол-Европы, не сбылись даже отдаленно. <…> Экономические санкции не нанесли вреда российскому режиму. Большая часть мира по-прежнему неоднозначно относится к конфликту, — отметил Макмакен.

Эксперт также предположил, чем может закончиться украинский конфликт. По его словам, вопреки желанию Вашингтона, он будет завершен путем переговоров.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению экономиста, конфликт остается региональным, несмотря на то, что США хотят, чтобы он перерос в Третью мировую войну.

Напомним, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу провели переговоры в Белом доме, в ходе которых представители двух стран заявили о готовности продолжать санкционную политику против России в связи с военной операцией на Украине «настолько долго, насколько это необходимо».

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Елизавета Пуншева
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