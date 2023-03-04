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В США и ФРГ выразили готовность вводить санкции против России «так долго, как это необходимо»

08:26, 04.03.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В США и ФРГ выразили готовность вводить санкции против России «так долго, как это необходимо»
Фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу провели переговоры в Белом доме, в ходе которых представители двух стран заявили о готовности продолжать санкционную политику против России в связи с военной операцией на Украине «настолько долго, насколько это необходимо», сообщает пресс-служба американского лидера.

Байден и Шольц обсудили «продолжающиеся усилия по предоставлению Украине гуманитарной, экономической, политической помощи и помощи в сфере безопасности», а еще «важность поддержания международной солидарности с народом Украины».

Также Байден и Шольц «подтвердили прочные двусторонние отношения».

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Маргарита Головатенко
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