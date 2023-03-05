Камила Валиева: «Я пошла в некий спад, но невозможно идти только вверх»

Фото: скриншот видео (архив)

Фигуристка из Казани Камила Валиева прокомментировала итоги выступления на Гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка заявила, что довольна собой.

— Благодаря родителям, тренерам и всем людям, которых я встречаю, я осталась стойкой. В нынешнем сезоне я пошла в некий спад, но невозможно идти только вверх. Этот спад подстегивает больше работать, и я думаю, что с последующего сезона будет только легче, — приводит ее слова «РИА Новости».

Валиева добавила, что в ее жизни произошло много событий, и в один момент «она стала взрослой».

Фото: скриншот видео (архив)

— Это странное слово, но мне хотелось бы сказать «спасибо» за такие моменты, это укрепило меня как спортсмена и как человека», — добавила фигуристка.

Напомним, Камила Валиева заняла 2-е место в финале Гран‑при России по фигурному катанию. Победительницей соревнований стала Аделия Петросян.



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Айрат Назипов