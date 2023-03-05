Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию, Камила Валиева — вторая

Фото: Скриншот трансляции Первого канала (архив)

Аделия Петросян выиграла золото в финале Гран‑при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт‑Петербурге. По итогам двух программ она набрала 255,01 балла.

Второе место заняла фигуристка из Казани Камила Валиева. Она набрала за две программы 241,76 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева, набравшая 241,61 балла.

Накануне Камила Валиева заняла 3-е место в короткой программе в финале Гран-при России. Короткую программу выиграла Аделия Петросян, а 2-е место заняла Елизавета Туктамышева.

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Айрат Назипов