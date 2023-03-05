Объем строительных работ в Татарстане в начале года вырос на 21%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане объем работ в сфере строительства по итогам января 2023 года оценивается в 19,67 миллиарда. Это на 21% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

По объему строительных работ Татарстан в январе стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. Следом идет соседняя Башкирия — 17,6 миллиарда рублей. Топ-3 замыкает Самарская область — 12,8 миллиарда.

По росту объема строительных работ относительно января 2022 года лидирует Пермский край — регион нарастил показатель на 24,8%, до 9,66 миллиарда рублей. На 2-м месте Кировская область (+23,3%, до 2 миллиардов). Татарстан замыкает топ-3.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В целом в Приволжском федеральном округе объем январских работ в сфере строительства оценивается в 94,9 миллиарда рублей. Это на 3,2% выше показателя первого месяца 2022 года, следует из данных Росстата.

Напомним, в январе 2023 года в Татарстане построили и ввели в эксплуатацию чуть более 2 тысяч домов с общей площадью жилых помещений 502,7 тысячи квадратных метров. Республика смогла вплотную подобраться к Санкт-Петербургу, который опережает ее в рейтинге лишь на 16 тысяч «квадратов». Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина