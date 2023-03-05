Татарстан уступил Удмуртии по росту средней зарплаты в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстан по росту средней номинальной начисленной зарплаты по итогам 2022 года занял 2-е место в Приволжском федеральном округе. Республика уступила соседней Удмуртии, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В прошлом году средняя зарплата в Татарстане по отношению к 2021-му выросла на 15,9%, до 52 089 рублей. В Удмуртии она увеличилась на 16,3%, до 44 820 рублей.

Стоит отметить, что по размеру средней зарплаты Татарстан в Приволжском федеральном округе лидирует. На 2-м месте Пермский край, где сумма всего на 23 рубля меньше — 52 066 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На последнем месте по размеру средней зарплаты в ПФО по итогам прошлого года оказалась Мордовия — 39 525 рублей. По сравнению с 2021-м она выросла на 13,8%, подсчитали в Росстате.

Увеличение размера средних зарплат зарегистрировано во всех регионах ПФО. В целом по округу в 2022 году показатель вырос на 13,6% и составил 46 483 рубля.

Напомним, в столице Татарстана средняя зарплата по итогам 2022 года составила 53,8 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 9%.



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Татьяна Демина