Средняя зарплата в Казани выросла до 53,8 тысячи рублей
В 2022 году средняя зарплата в столице Татарстана увеличилась на 9%, до 53,8 тысячи рублей. Такие цифры на XXI сессии Казгордумы IV созыва озвучил мэр Казани Ильсур Метшин.
На средних и крупных предприятиях столицы Татарстана средняя зарплата достигла 63 тысяч рублей. За январь — ноябрь прошлого года она увечилась на 13,9%.
Напомним, директор Центра занятости Казани Тимур Муллин в январе рассказывал, что в городе выросла средняя зарплата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса — от 30 до 100 тысяч рублей. Он обратил внимание, что работодатели готовы принимать и соискателей без опыта работы, обучать нужным навыкам, предлагая благоприятные условия труда.
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