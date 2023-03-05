В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +2 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в начале следующей недели ожидается потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем температуры воздуха могут повыситься до +2 градусов.

В ночь на понедельник, 6 марта, в Татарстане похолодает до -1..-6 градусов. Местами пройдет умеренный снег. Он сохранится и днем, когда температуры воздуха повысятся до +1 °С.

Ночные температуры во вторник, 7 марта, понизятся до -6..-11 градусов, а дневные не превысят -1...-6 °С. Синоптики прогнозируют небольшой снег и умеренный юго-западный ветер.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Потеплеет в Татарстане в праздничный день — днем 8 марта ожидается от -3 до +2 градусов. Ночные же температуры прогнозируются не выше 7—12 градусов мороза. Местами возможна метель и сильный ветер порывами до 15—20 м/с.



Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев напомнил, что приход марта не означает окончание зимы — настоящая весна вступит в свои законные права лишь через месяц. Чего ожидать от начала весеннего сезона и почему на улице до сих пор чувствуется декабрь — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина