Татарстан по росту оборота заведений общепита обогнали пять регионов ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане вырос на 3,6%

Экономически сложный 2022 год оказался для баров, кафе и ресторанов в Татарстане удачнее предыдущего года, когда индустрия только оправлялась от последствий антиковидных ограничений. В республике, напомним, их сняли почти год назад. В итоге оборот татарстанский заведений общепита по итогам прошлого года вырос на 3,6% по сравнению с 2021-м, до 54,7 миллиарда рублей.

Сумма оказалась самой большой среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Для сравнения, в Самарской области, которая занимает 2-е место по обороту баров, кафе и ресторанов, он в 1,6 раза меньше, чем в Татарстане — 34,3 млрд рублей. Топ-3 замыкает Башкортостан с показателем в 32,4 миллиарда, или почти в 1,7 раза меньше, чем в соседнем Татарстане.

Наименьший среди регионов Приволжского федерального округа оборот баров, кафе и ресторанов по итогам 2022 года зарегистрирован в Мордовии — 5,5 млрд рублей. Это почти в 10 раз меньше, чем в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов ПФО по обороту баров, кафе и ресторанов в 2022 году:

Татарстан — 54,7 млрд рублей; Самарская область — 34,3 млрд рублей; Башкортостан — 32,4 млрд рублей; Нижегородская область — 30,24 млрд рублей; Пермский край — 29,27 млрд рублей; Оренбургская область — 18,4 млрд рублей; Саратовская область — 17,4 млрд рублей; Удмуртия — 16,8 млрд рублей; Кировская область — 13,6 млрд рублей; Чувашия — 13,16 млрд рублей; Пензенская область — 11,4 млрд рублей; Ульяновская область — 9,3 млрд рублей; Марий Эл — 6,38 млрд рублей; Мордовия — 5,5 млрд рублей.

В целом в Приволжском федеральном округе оборот заведений общепита в 2022 году вырос по отношению к 2021-му на 4%, до 293 млрд рублей. Из них почти пятая часть — 18,7% — приходится на Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан на 6-м месте в ПФО по росту оборота заведений общепита

Несмотря на самый большой оборот баров, кафе и ресторанов, по его росту в 2022 году Татарстан не входит в топ-5 регионов в Приволжском федеральном округе. Республику обогнали пять регионов — Самарская область, Удмуртия, Мордовия, Пермский край и Оренбургская область.

Самарская область, занимающая в ПФО вторая после Татарстана место по обороту заведений общепита, лидирует по его росту. За 2022 год он оказался на 17,3% больше, чем за 2021-й.

На втором месте по росту оборота баров, кафе и ресторанов Удмуртия. Там показатель по итогам пошлого года вырос на 8,7%, до 16,8 млрд рублей. Это позволило республике войти в топ-10 регионов ПФО по обороту заведений общепита.

Топ-3 по росту замыкает Мордовия, которая в ПФО занимает последнее место по обороту баров, кафе и ресторанов. За год в республике он увеличился на 7,4%. На четвертом месте Пермский край (+5,1%), на пятом — Оренбургская область (+4,5%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оборот баров, кафе и ресторанов в 2022 году вырос с большинстве регионов ПФО — в 10 из 14. Помимо перечисленных выше субъектов субъектов это Башкортостан, Кировская, Нижегородская и Ульяновская области.

«Реальное время» на основе данных официальной статистики составило рейтинг регионов ПФО по росту оборота заведений общепита в 2022 году:

Самарская область (+17,3%) Удмуртия (+8,7%); Мордовия (+7,4%); Пермский край (+5,1%); Оренбургская область (+4,5%); Татарстан (+3,6%); Башкирия (+2,7%); Кировская область (+2,7%); Нижегородская область (+1,8%); Ульяновская область (+1,7%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В остальных 4 регионах Приволжского федерального округа оборот заведений общепита в 2022 году сократился. Заметнее всего он упал в Саратовской области — на 8,3%, до 17,4 млрд рублей.

На 2-м месте по снижению оборота баров кафе и ресторанов по итогам прошлого года Пензенская область — на 3,9%. На 3-м месте Марий Эл, где показатель упал на 3,5%, а на 4-м — Чувашия (-1,9%).

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Татьяна Демина