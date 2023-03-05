Казанские муниципальные парковки будут работать бесплатно 8 марта
В Казани муниципальными парковками можно будет пользоваться бесплатно 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Предстоящая рабочая неделя станет для казанцев короткой. Во вторник, 7 марта, рабочий день сократится на один час. А в ближайшую среду, 8 марта, в стране отмечается Международный женский день. Он считается нерабочим.
Напомним, с 2022 года муниципальные парковки в столице Татарстана работают бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. В будние дни плата взимается с 08:00 до 19:00.
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