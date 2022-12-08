Власти Казани установили даты бесплатной работы парковок на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани установил на 2023 год даты, когда платные муниципальные парковки в городе будут работать бесплатно. Речь идет о праздниках и днях отдыха.

В следующем году казанцы смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками вдоль дорог со 2 по 6 января, 23 и 24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9, мая, 12 июня, 30 августа, 6 ноября, а также в дни Уразы-байрам и Курбан-байрам.

Напомним, в этом году муниципальные парковки Казани вдоль улично-дорожной сети работают бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. В будни плата взимается с 8:00 до 19:00.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Согласно производственному календарю на 2023 год, всего в следующем году ожидается 244 рабочих дня, выходных — 121 день, включая 17 нерабочих праздничных дней. Дни с 1 по 6 января и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово.



В июне «Реальное время» писало, что в Казани по примеру Москвы и Санкт-Петербурга могут ввести абонементы на парковку и льготные тарифы. Эта мера может стать следующим шагом по поддержке автомобилистов после приостановки расширения зоны платных паркингов.



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Татьяна Демина