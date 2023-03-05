На строительство многоуровневого паркинга для кабмина Татарстана выделят еще 124 млн рублей

Власти Татарстана выделят еще 124,6 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ в многоуровневом служебном гараже для автомобилей кабмина Татарстана по улице Подлужной. Об этом стало известно «Реальному времени».

Исполнитель должен выполнить комплекс работ по устройству обеспечения доступа инвалидов и водоотводных лотков. Также он должен решить вопросы с инженерными коммуникациями, канализацией и подсветкой здания.

Начать работу исполнитель обязан уже с момента заключения контракта. Сдать объект необходимо до конца ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре 2021 года «Реальное время» писало, что на строительство многоуровневого служебного паркинга для татарстанского правительства потратят 741 миллион рублей. Такую сумму выделили из бюджета республики.



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Айрат Назипов