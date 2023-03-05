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На строительство многоуровневого паркинга для кабмина Татарстана выделят еще 124 млн рублей

09:59, 05.03.2023 5
На строительство многоуровневого паркинга для кабмина Татарстана выделят еще 124 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана выделят еще 124,6 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ в многоуровневом служебном гараже для автомобилей кабмина Татарстана по улице Подлужной. Об этом стало известно «Реальному времени».

Исполнитель должен выполнить комплекс работ по устройству обеспечения доступа инвалидов и водоотводных лотков. Также он должен решить вопросы с инженерными коммуникациями, канализацией и подсветкой здания.

Начать работу исполнитель обязан уже с момента заключения контракта. Сдать объект необходимо до конца ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре 2021 года «Реальное время» писало, что на строительство многоуровневого служебного паркинга для татарстанского правительства потратят 741 миллион рублей. Такую сумму выделили из бюджета республики.

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Айрат Назипов
Экономика Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    Почему бы не сделать паркинг под статуей Ленина на площади Свободы?
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  • Анонимно 05 мар
    Дурдом какой-то, под нкц казань построили, огромную парковку, а рядом почти миллиард тратят на служебный гараж.
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    Анонимно 05 мар
    Этот "служебный" гараж существует ещё с коммунистических времён, это бывший обкомовский гараж.
    Помню во времена Ленинской "перестройки" нео-марксисты баламутили народ, разжигали в нем зависть, злобу и ненависть и выводили народ на демонстрации против строительства обкомовского гаража.
    У ММ РТ должен быть свой гараж.
    Но небольшой.
    Министрам лучше передвигаться на своем личном транспорте.
    Доходы позволяют.
    Или на велосипеде - СМ РТ связан велосипедными дорожками со всем центром города и даже его окраинами.
    Помню как министры весело катались на велосипедах с Львовной на различных мероприятиях.
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  • Анонимно 05 мар
    Миллиарды для миллиардеров чинушам. Сколько можно тратить миллиарды из бюджета для миллиардеров????? А в Казани 98 я школа в плачевном состоянии дали на капремонт всего 130 с большим миллиона, вместе 500- 700 миллионов. Как сказали учителя вместе капремонта в школе будут проводить косметический ремонт, и обещанного денег на покупку мебели и оргтехники опять не будет.
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  • Анонимно 05 мар
    Количество чиновников растёт, соответственно и автомобилей тоже. Так что все правильно делают в такое трудное для страны время нужно строить подземный паркинг, иначе все чиновники уйдут в курьеры.
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