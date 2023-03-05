На строительство многоуровневого паркинга для кабмина Татарстана выделят еще 124 млн рублей
Власти Татарстана выделят еще 124,6 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ в многоуровневом служебном гараже для автомобилей кабмина Татарстана по улице Подлужной. Об этом стало известно «Реальному времени».
Исполнитель должен выполнить комплекс работ по устройству обеспечения доступа инвалидов и водоотводных лотков. Также он должен решить вопросы с инженерными коммуникациями, канализацией и подсветкой здания.
Начать работу исполнитель обязан уже с момента заключения контракта. Сдать объект необходимо до конца ноября 2023 года.
В декабре 2021 года «Реальное время» писало, что на строительство многоуровневого служебного паркинга для татарстанского правительства потратят 741 миллион рублей. Такую сумму выделили из бюджета республики.
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комментарии
Помню во времена Ленинской "перестройки" нео-марксисты баламутили народ, разжигали в нем зависть, злобу и ненависть и выводили народ на демонстрации против строительства обкомовского гаража.
У ММ РТ должен быть свой гараж.
Но небольшой.
Министрам лучше передвигаться на своем личном транспорте.
Доходы позволяют.
Или на велосипеде - СМ РТ связан велосипедными дорожками со всем центром города и даже его окраинами.
Помню как министры весело катались на велосипедах с Львовной на различных мероприятиях.