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На строительство паркинга для кабмина Татарстана на ул. Подлужной в Казани направят более 741 млн рублей

09:34, 21.12.2021 4
На строительство паркинга для кабмина Татарстана на ул. Подлужной в Казани направят более 741 млн рублей

В Вахитовском районе Казани по ул. Подлужной построят многоуровневый служебный гараж для автотранспорта кабмина Татарстана. На эти цели из республиканского бюджета выделят более 741 миллиона рублей.

«Здание автостоянки представляет собой высотное строение сложной формы. Стоянка-гараж располагается на четырех этажах здания», — говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. Там же расположится автомойка на шесть постов, обслуживать которую будут 18 человек. Для охраны паркинга понадобится четыре человека.

Стоянка будет работать круглосуточно, 365 дней в году.

Строительство планируется начать и завершить в следующем году. Сроки работ — с 17 января по 31 декабря 2022-го. Заказчиком выступает Главстрой РТ.

Власти Казани тем временем начали усиленную борьбу с «халявщиками», которые не хотят оплачивать стоянку на муниципальных парковках: с 22 декабря колеса их машин будут блокировать. Для того чтобы «освободить» автомобиль, придется звонить на номер контакт-центра, который указан на самом блокираторе. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
АвтоОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10:19
    Молодцы! Очень нужная и хорошая затея. Умеют же работать когда надо. Бассейн и спортзал не забудьте там сделать ещё. А то водителям скучно будет целыми днями перед телевизором сидеть.
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  • Анонимно 10:45
    Ужас.. А я до зарплаты в 25тысяч кое-как дотягиваю... На еде экономлю. Никаких развлечений. Одно выживание.
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  • Анонимно 12:16
    Любят они себя, ненаглядных. В первую очередь все для себя, а народу - объедки с барского стола
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  • Анонимно 15:57
    Пусть на общественном транспорте ездят, бездельники.
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