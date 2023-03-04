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Партии вакцины «Спутник V» направили в Москву и другие регионы

18:15, 04.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Партии вакцины «Спутник V» направили в Москву и другие регионы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Партии вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы России, в том числе в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Партии вакцины «Спутник V» распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в мэрии Москвы сообщили, что в городе закончился первый компонент вакцины «Спутник V».

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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