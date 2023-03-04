Новости общества

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V»

15:26, 04.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V», сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины «Спутник V», — приводит RT заявление.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 14 049 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 1 571 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 328 569 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также