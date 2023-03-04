В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V», сообщил мэр города Сергей Собянин.



— Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины «Спутник V», — приводит RT заявление.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 14 049 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 1 571 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 328 569 человек.

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Маргарита Головатенко