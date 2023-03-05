Китай намерен вести решительную борьбу против «независимости Тайваня» в 2023 году

В 2023 году Китай будет решительно бороться против «независимости Тайваня». Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

— Мы будем вести борьбу против так называемой «независимости Тайваня», содействовать воссоединению Родины и способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, — отметил он.

Кэцян подчеркнул, что Пекин будет продвигать процесс «мирного воссоединения Родины».

Фото: pxhere.com

Напомним, в октябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о возможности силового варианта воссоединения с Тайванем. По его мнению, Пекин продемонстрировал твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

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Айрат Назипов