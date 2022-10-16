Си Цзиньпин заявил о возможности силового варианта воссоединения с Тайванем

Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин заявил, что КНР показала свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

— В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства, — сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

— Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности, — подчеркнул китайский лидер.

Фото: pxhere.com

Напомним, в начале месяца Тайвань предупредил, что будет рассматривать любое китайское вторжение в воздушное пространство острова как «первый удар», поскольку Тайбэй стремится удержать Пекин от усиления военного давления вокруг острова.

Министр обороны Чиу Го-чэн заявил законодателям в Тайбэе, что министерство очень серьезно относится к таким вторжениям после недавней волны близких полетов китайских боевых самолетов и беспилотников. На вопрос о том, будет ли нарушение каким-либо военным самолетом воздушного пространства Тайваня рассматриваться как первый удар, Чиу сказал «да», не уточнив, каким будет ответ страны.



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Максим Кокунин