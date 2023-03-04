Выручка Twitter в декабре снизилась на 40%

Выручка американской компании Twitter в декабре 2022 года упала примерно на 40%, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По подсчетам газеты, снижение финансовых показателей вызвано отказом рекламодателей сотрудничать с соцсетью после приобретения компании американским предпринимателем Илоном Маском. Из-за несогласия с политикой нового владельца сотрудничество приостановили более половины рекламодателей.

С октября 2022 года по 25 января ежемесячный доход от рекламы упал более чем на 60%, со 127 до $48 млн.

15 февраля Илон Маск «назначил» свою собаку новым гендиректором социальной сети, проиллюстрировав это фотографиями пса за рабочим столом. В декабре прошлого года Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.

Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов. 12 декабря предприниматель организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.

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Маргарита Головатенко