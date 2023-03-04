Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре и мокром снеге в воскресенье
В Татарстане 5 марта ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Согласно прогнозу ФГБУ «УГМС РТ» с 6 до 18 часов 5 марта на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются:
- сильный снег, мокрый снег,
- сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с (в Казани до 15—18 м/с),
- метель с ухудшением видимости до 1—2 км, налипание мокрого снега.
Январь и февраль оказались для Татарстана одними из самых сухих месяцев за последние годы. Однако, несмотря на малое количество осадков, высота снежного покрова на сегодняшний день все же превышает норму. Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, приход марта еще не означает окончания зимы, ведь настоящая весна вступит в свои законные права лишь через месяц. Чего ожидать от начала весеннего сезона и почему на улице до сих пор чувствуется декабрь — в материале «Реального времени».
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